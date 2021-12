Roberto Gualtieri sorprende il pubblico del "Maurizio Costanzo Show": suona alla chitarra "Roma nun fa la stupida stasera"

È un Roberto Gualtieri inedito, quello che si è visto nel corso dell'ultima puntata del "Maurizio Costanzo Show" andata in onda mercoledì 8 dicembre. Il sindaco di Roma, su invito di Maurizio Costanzo, ha dimostrato le proprie capacità da musicista, in particolare alla chitarra, sua grande passione: "L'ho portata anche nel mio ufficio - ha detto Gualtieri - ma non sono riuscito ancora a utilizzarla per i troppi impegni, è ancora chiusa in un armadio".

Così, sul palco il primo cittadino della Capitale ha imbracciato una chitarra e ha sorpreso il pubblico presente improvvisando un'esibizione sulle note di un classico di Nino Manfredi: "Roma nun fa la stupida stasera".