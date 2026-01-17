Roberta Capua sulla morte dell’ex marito: "Ha sconvolto la mia vita e quella di mio figlio"

La conduttrice racconta a "Verissimo" il suo dolore più grande: "Nessuno di noi era preparato a una cosa del genere"
© Da video
A "Verissimo" Roberta Capua racconta il dolore per la perdita dell’ex marito Stefano Cassoli, scomparso nel 2025. I due erano stati sposati dal 2011 al 2024 e dalla loro unione era nato il figlio Leonardo.
Una notizia arrivata all’improvviso, che ha travolto l’equilibrio familiare: "È stato qualcosa di inaspettato, che ha sconvolto la mia vita e quella di mio figlio. Per me perché è stato l’uomo più importante della mia vita, per Leonardo perché ha perso il suo papà".
"Nessuno di noi era preparato a una cosa del genere", continua Capua, ribadendo il legame che li ha sempre uniti: "Anche se non eravamo più una coppia, Stefano è e resterà il grande amore della mia vita".
Nel corso dell’intervista, l’ex Miss Italia ricostruisce anche le circostanze della tragedia. Cassoli sarebbe stato colpito da un malore che gli ha provocato una caduta violenta: l’impatto alla testa si è rivelato fatale. Dopo alcuni giorni di coma, l’uomo si è spento.
Infine, un pensiero al figlio Leonardo, che oggi vive lontano dall’Italia. "Studia in Spagna e probabilmente il fatto di essere all’estero lo sta aiutando, almeno in parte, ad affrontare questo momento così difficile", spiega la conduttrice, sottolineando come ognuno cerchi di trovare il proprio modo per convivere con un’assenza così profonda.