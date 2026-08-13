dal 24 agosto

Rete 4, arriva Milo Infante con "Ore 11"

Lunedì 24 agosto parte il nuovo programma del giornalista, che unisce cronaca, attualità e informazione

13 Ago 2026 - 12:06
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© Ufficio Stampa Mediaset

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Lunedì 24 agosto segna l’inizio della nuova avventura televisiva di Milo Infante a Mediaset. Il giornalista debutta su Rete 4 con "Ore 11", la striscia quotidiana dedicata all’attualità e alla cronaca, in onda dal lunedì al venerdì alle 11.

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Nel promo di lancio, Infante definisce con chiarezza la linea editoriale del programma: "Per fare le scelte giuste, mai come in questo momento, è importante essere informati in tempo reale su ciò che accade nel nostro Paese e nel resto del mondo". Una dichiarazione che introduce il tono del nuovo spazio mattutino, con un principio che guida da sempre il suo lavoro: "La cronaca non giudica, racconta".

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Il 24 agosto, però, non rappresenta solo il debutto mattutino. Nella stessa giornata Infante arriva anche su Canale 5 con "Verità Nascoste – Il Diario", in onda alle 16:45, ampliando la sua presenza nella programmazione Mediaset. E dal 1° settembre, sarà alla guida di "Verità Nascoste" in prima serata su Rete 4, un progetto che punta a un racconto approfondito dei casi più complessi della cronaca italiana, con un taglio investigativo e un’attenzione particolare alle testimonianze dirette.

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Già lo scorso giugno, al momento dell’annuncio del suo passaggio a Mediaset, Infante aveva espresso tutta la sua soddisfazione: "Mediaset per me è un punto di arrivo. Ringrazio Pier Silvio Berlusconi per la fiducia e per l’opportunità di entrare a far parte di una realtà che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la televisione italiana".

Aveva poi aggiunto di voler affrontare questa nuova fase "con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee".

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