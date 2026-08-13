Rete 4, arriva Milo Infante con "Ore 11"

Il 24 agosto, però, non rappresenta solo il debutto mattutino. Nella stessa giornata Infante arriva anche su Canale 5 con "Verità Nascoste – Il Diario", in onda alle 16:45, ampliando la sua presenza nella programmazione Mediaset. E dal 1° settembre, sarà alla guida di "Verità Nascoste" in prima serata su Rete 4, un progetto che punta a un racconto approfondito dei casi più complessi della cronaca italiana, con un taglio investigativo e un’attenzione particolare alle testimonianze dirette.