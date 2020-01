Quando Taylor Mega ha dichiarato: "Per vivere mi serve 1 milione di euro al mese"

"Per vivere ho bisogno di 1 milione di euro al mese". E' stata la dichiarazione di Taylor Mega a "Domenica Live", lo scorso 17 febbraio. Le telecamere del programma condotto da Barbara d'Urso hanno seguito l'influencer per raccontare la sua giornata tipo. Shopping a Milano in via Montenapoleone e massaggi al corpo è questa la quotidianità di Taylor Mega che ha scatenato non poche polemiche in studio.

Più volte l'influencer ha dichiarato di avere bisogno di molti soldi per soddisfare le sue necessità. "C'è una cosa che col denaro non potrai mai comprare: la sensibiltà". Si è scagliata Vladimir Luxuria contro Mega che alle critiche ha risposto: "Se vengo attaccata perchè ambisco a guadagnare un milione di euro al mese, ben venga". "Non sono una persona falsa", ha replicato infine l'influencer a chi le ha dato della materialista.