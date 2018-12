Quando Nadia Toffa si è raccontata a "Verissimo" dopo il tumore: "Mia madre fondamentale in questa lotta"

Credeva di averlo sconfitto. Invece il male si è ripresentato a marzo, mettendola ancora una volta di fronte a una sfida troppo grande da affrontare soli. Ma sola Nadia Toffa non lo è mai stata, come ha confessato a "Verissimo" in una lunga intervista che ha voluto anche rispondere alle polemiche sorte a seguito delle sue dichiarazioni sulla malattia che l'ha colpita.



"Ho dovuto trasformarmi per raccogliere questa prova e il ruolo di mia madre è stato fondamentale. Perché sono umana, non lo volevo il cancro. Ci ho messo mesi ad accettarlo e lei, una donna fantastica, mi ha sorretto in un percorso tanto difficile. Adesso mi aiuta con le medicine, mi aiuta a seguire le cure meticolosamente. E sai cosa mi ha detto? ‘Finalmente posso aiutarti’”.