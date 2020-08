Quando Morgan parlò di Sanremo a "Live - Non è la d'Urso": "Ho portato Bugo lì e l'ho fatto esistere"

Il 2020 sarà ricordato, tra le tante cose, anche per l'incredibile squalifica di Morgan e Bugo dal Festival di Sanremo. Il fondatore dei Bluvertigo, infatti, salì sul palco dell'Ariston cambiando il testo della canzone "Sincero", attaccando direttamente il compagno che abbandonò la kermesse in diretta tv. Qualche giorno dopo quel trambusto, il cantante raccontava a "Live - Non è la d'Urso" la sua versione: "Ho portato Bugo a Sanremo e l'ho fatto esistere - aveva spiegato - Non abbiamo litigato ci hanno fatto litigare", il cantante e musicista attribu' parte delle responsabilità al manager del suo collega, Valerio Soave: "Lui e Bugo si sono posti in modo prepotente nei miei confronti".

"Hanno fatto di tutto. Io ero lì senza contratto. Non ho mai provato - continuava il fondatore dei Bluvertigo - volevo solo fare l'arrangiamento della canzone di Sergio Endrigo". Secondo Morgan, Bugo avrebbe fatto il "terrorista" nei suoi confronti rovinandogli il pezzo e "cancellando il suo arrangiamento".

Durante l'intervista, inoltre, fu mandato in onda il dietro le quinte nel quale i due artisti discutono animatamente prima di esibirsi sul palco del Festival.