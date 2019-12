Quando Marco Caltagirone chiamò Barbara d'Urso in diretta

"Attenzione Marco Caltagirone esiste". E' l'annuncio di Barbara d'Urso durante una chiamata in diretta con un uomo che si dichiara il futuro sposo di Pamela Prati. "Sono molto contrariato per quello che sta succedendo. Stiamo soffrendo tutti anche Pamela", dichiara Caltagirone al telefono durante una puntata di maggio scorso di "Live - Non è la d'Urso".

Le dichiarazioni, però, negli episodi successivi del Prati-gate si riveleranno delle bugie perché il presunto matrimonio tra la showgirl e Caltagirone risulterà una grande bufala. Mark Caltagirone non esiste e il fidanzamento, nonché le nozze mai avvenute, con la Prati sarebbero una trovata pubblicitaria della showgirl insieme alle sue ex agenti: Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Le motivazioni, però, non sono mai state rese note e le tre donne al momento, dopo essersi accusate tra di loro, sembrerebbero aver chiuso ogni tipo di rapporto professionale e di amicizia.

Nel corso delle puntate della scorsa edizione del serale di Canale 5 condotto la Barbara d'Urso, sono emersi diversi particolari su tutta la vicenda che avrebbe coinvolto non solo dei minori, ingaggiati per interpretare la parte dei figli adottivi di Prati e Caltagirone, ma anche diversi personaggi inesistenti, dotati di profili social dai quali contattavano molti personaggi dello spettacolo. Il tutto al fine di mettere in moto delle conoscenze che, talvolta, sfociavano anche in relazioni prettamente virtuali. E' il caso di Eliana Michelazzo, ex agente di Prati, che ha dichiarato di aver avuto una relazione lunga 10 anni con un certo Simone Coppi, anche lui inesistente. Michelazzo ha poi accusato l'ex collega Pamela Perricciolo di essere l'artefice di tutta la situazione, agendo infine per vie legali.