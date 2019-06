Quando Iva Zanicchi fu arrestata: “Hanno detto che spacciavo droga…e ci hanno creduto!”

“Tu devi fare una cosa molto forte per dimostrare alla gente che la televisione non è il vangelo, può anche mentire”, è così che Iva Zanicchi ha spiegato in una intervista alcune scelte del passato.



Come il suo finto arresto in diretta televisiva, avvenuto nel 1998, e che fece rimanere col fiato sospeso migliaia di telespettatori. Una trovata televisiva che Iva Zanicchi ha giustificato e spiegato: “Perché era inverosimile? Dicevano che io spacciavo droga. Poi però mi son pentita: perché mi hanno chiuso in un camerino e non mi liberavano più”.



Uno scherzo che si è trasformato in poco tempo in una disavventura da ricordare negli anni. La carriera della cantante, però, ha compreso anche tanti altri momenti significativi che potete vedere nell’intervista completa su Mediaset Play Cult.