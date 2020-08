Quando Gemma Galgani ha mostrato l'intimo a "Uomini e Donne" 

L'intento era quello di imitare Marilyn Monroe durante una sfilata del trono over di "Uomini e Donne", trasmessa lo scorso 18 settembre, ma Gemma Galgani è finita per mostrare l'intimo a quelli che erano dietro di lei. In un abito rosso svolazzante la dama torinese ha esibito la sua sensualità, ma qualcosa è andato storto e a causa di un getto d'aria troppo forte Gemma ha mostrato più del dovuto.

La scena se ha fatto divertire molto il pubblico, compresa la conduttrice Maria De Filippi, non è piaciuta a Tina Cipollari che non ha perso l'occasione per attaccare la sua "nemica". "Ma come ti salta in mente di imitare Marilyn Monroe?", ha esclamato l'opinionista mentre Gemma ha replicato infastidita: "Mi hai rovinato l'esibizione".