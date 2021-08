"Felicissima Sera", Eros Ramazzotti ospite di Pio e Amedeo

Dall'incontro con Michelle Hunziker all'amore per gli animali, dal sogno per la musica alla passione per il calcio: dopo Maria De Filippi e Francesco Totti, anche Eros Ramazzotti si è prestato all'irriverente intervista di Pio e Amedeo, nella prima fortunata stagione dello show "Felicissima Sera", lo scorso 30 aprile.

Attraverso una serie di fotografie, il cantautore romano ha ripercorso alcune tappe della sua vita con il duo comico, a partire dalla relazione con Michelle Hunziker: "Quando ci siamo conosciuti era giovanissima, aveva 18 anni e mi colpirono i suoi occhi".

E aggiunge: "Penso che anche adesso sia in gran forma". Un matrimonio che ha dato alla luce Aurora, con la quale conserva un ottimo rapporto: "Siamo sempre vicini, è cresciuta bene ed è una ragazza veramente in gamba".

Al termine di una bellissima esibizione, Pio e Amedeo hanno preso la parola per un omaggio particolare: "Ha scelto di devolvere tutto il suo cachet di questa sera ai lavoratori dello spettacolo ed è stato l'unico. Speriamo che questo programma, anche con un simile gesto, possa essere la molla per far ripartire tutto il prima possibile".