Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
DA DOMENICA 14 SETTEMBRE

Su Canale 5 arriva "Pressing - Nel cuore dello sport", tanto calcio ma non solo

Prende il via domenica 14 settembre, in seconda serata, il nuovo programma condotto da Alberto Brandi e Monica Bertini

11 Set 2025 - 15:32
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Domenica 14 settembre, in seconda serata, arriva su Canale 5 "Pressing - Nel cuore dello sport", evoluzione dell'iconico appuntamento di Mediaset che si presenterà con una veste rinnovata: insieme al calcio, saranno commentati anche i grandi momenti degli altri sport. A guidare il programma saranno Alberto Brandi, volto storico delle domeniche di Mediaset con "Guida al Campionato" e "Controcampo", e Monica Bertini. "Pressing – Nel cuore dello sport” rientra nel percorso di sviluppo editoriale di Canale 5 e di Mediaset, volto a rafforzare l’offerta di informazione e intrattenimento sportivo con linguaggi e prospettive sempre più vicine al pubblico e sempre con competenza, ritmo e approfondimento.

Accanto ai due conduttori, spazio a un parterre di opinionisti e ospiti d’eccezione: tra le new entry spicca l’olimpionico Clemente Russo (ha preso parte a quattro Olimpiadi) e grandissimo tifoso del Napoli. Nel nuovo "Pressing" i veri protagonisti saranno i fenomeni e le loro imprese. Inoltre, analisi, interviste, collegamenti e highlights della giornata di Serie A che riparte dopo la sosta.

Per la prima puntata occhi puntati sull'attesissimo big match Juventus-Inter e sul posticipo Milan-Bologna commentati anche da tre grandi campioni come Alessio Tacchinardi, Andrea Ranocchia e Giampaolo Pazzini.

pressing
alberto brandi
monica bertini
televisione
canale 5

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri