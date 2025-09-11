Su Canale 5 arriva "Pressing - Nel cuore dello sport", tanto calcio ma non solo

Domenica 14 settembre, in seconda serata, arriva su Canale 5 "Pressing - Nel cuore dello sport", evoluzione dell'iconico appuntamento di Mediaset che si presenterà con una veste rinnovata: insieme al calcio, saranno commentati anche i grandi momenti degli altri sport. A guidare il programma saranno Alberto Brandi, volto storico delle domeniche di Mediaset con "Guida al Campionato" e "Controcampo", e Monica Bertini. "Pressing – Nel cuore dello sport” rientra nel percorso di sviluppo editoriale di Canale 5 e di Mediaset, volto a rafforzare l’offerta di informazione e intrattenimento sportivo con linguaggi e prospettive sempre più vicine al pubblico e sempre con competenza, ritmo e approfondimento.