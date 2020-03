Positiva al coronavirus, la testimonianza di Romina: "Sto bene, a casa senza sintomi"

"Io sto benissimo, fortunatamente non ho sintomi, sono in casa solo in attesa di sentire mia madre che purtroppo si trova a leggere commenti spiacevoli su questa storia". Questa la testimonianza, in collegamento a "Pomeriggio Cinque", di Romina figlia della prima donna risultata positiva al coronavirus a Fiuggi, e a sua volta contagiata. Romina è asintomatica e per questo si trova in quarantena a casa mentre la madre è ricoverata allo Spallanzani.

Mamma e figlia sono diventate bersaglio dei concittadini via social. "Ci trattano come appestate e ci additano come ignoranti", racconta Romina in cui soccorso arriva Barbara d’Urso: "Pregherei quei cretini che stanno dietro una tastiera di non insultare una persona che ha un’età ed è anche ricoverata, purtroppo può capitare a tutti", conclude la conduttrice.