"Pomeriggio Cinque", Raffaele Kohler suona ancora affacciato alla finestra

Raffaele Kohler suona ancora dalla sua finestra a Milano e questa volta lo fa in diretta a "Pomeriggio Cinque". Il trombettista che ha commosso la sua città suonando "O mia bela Madunina", adesso ogni pomeriggio alle 18 intrattiene il suo vicinato, costretto come lui in casa per l'emergenza coronavirus.

Barbara d'Urso allora, attraverso la sua inviata, chiede un altro pezzo al trombettista che, prima di suonare "Il cielo in una stanza", dice: "Questo è un omaggio anche alla mia Bettina, la mia ragazza che è a Mantova".