"Pomeriggio Cinque", Cecchi Paone contro la vegana Martani: "Sei una cialtrona"

Lite furibonda a "Pomeriggio Cinque" tra Alessandro Cecchi Paone e Daniela Martani, la seconda vegana convinta, il primo scettico sulla scelta alimentare. Quando i toni si alzano il giornalista, in collegamento con la trasmissione, si alza e lascia la sedia vuota, provocando anche una reazione irritata della conduttrice Barbara d’Urso: “Non posso discutere con una cialtrona!” sostiene Cecchi Paone. Martani però è altrettanto alterata: “Devi stare zitto, hai scocciato e parli a vanvera. Non sai nulla del mondo vegano e parli”. I due hanno già discusso in passato.

Dopo un po’, nel corso della puntata, Cecchi Paone torna a sedersi al suo posto, ma la sua presenza dura poco. Alla richiesta di scuse della padrona di casa d’Urso, risponde: “Se la metti così mi alzo di nuovo”, e se ne va una seconda volta.