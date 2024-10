Pietro Genuardi, annuncio shock: "Ho una grave patologia del sangue, sto facendo la chemioterapia"

E' un annuncio shock quello che Pietro Genuardi affida a un lungo post pubblicato su Instagram: "Ho una grave patologia del sangue", scrive: "Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico". L'attore ha poi rivelato che dovrà lasciare per un po' la soap "Il Paradiso delle Signore": "Tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi perché presto possa tornare al lavoro più forte di prima".