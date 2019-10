Per la terza puntata di "Eurogames" scende in campo Catania

Giovedì 3 ottobre Ilary Blasi e Alvin tornano, in prima serata su Canale 5, con la terza puntata di Eurogames. A scendere in campo per l'Italia questa settimana il gruppo di atleti catanesi, che si cimenteranno in nuove appassionanti sfide, Oltre ai tre fissi ci saranno infatti sei nuovi giochi: tra questi la "Paella", in cui i concorrenti interpreteranno gli ingredienti del famoso piatto spagnolo.

Le squadre protagoniste della terza puntata di Eurogames sono Catania per l'Italia, Colonia per la Germania, Isole Cicladi per la Grecia, Poznan per la Polonia, Mosca per la Russia e Astorga per la Spagna. Le squadre dovranno affrontare le tre sfide classiche (Fil Rouge, Pallodromo e Muro dei campioni), più sei nuovi giochi. A garantire sulla regolarità della competizione sei arbitri guidati da Jury Chechi.