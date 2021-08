 Per il GfVip una Casa tutta nuova: ecco i nuovi ambienti

Da uno spazio pensato in stile Love Boat a due nuove "opinioniste" che si aggiungono ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (moglie di Paolo Bonolis ). Al settimanale " Chi " lo storico capo progetto del " Grande Fratello Vip " Andrea Palazzo racconta tutte le novità del reality che partirà tra circa un mese in prima serata su Canale 5 con Alfonso Signorini al timone.

"Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80 - racconta Palazzo - Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio".

Ma non è l'unica novità. Palazzo annuncia anche l'arrivo di due nuove opinioniste, "molto pop, prese dal divano di casa, due spettatrici attente di reality, due voci fuori dal coro che faranno da controcanto a quelle ufficiali,siamo oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa!".

