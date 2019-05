Paz de la Huerta, la star di "Boardwalk Empire" ricoverata per istinti suicidi

Non c'è pace per Paz de la Huerta, una delle prime donne di Hollywood ad accusare Harvey Weinstein nel 2017. La star di "Boardwalk Empire" è stata infatti ricoverata per istinti suicidi. A quanto riporta Tmz l'attrice si era barricata in una camera d'albergo di New York ed è stata portata in ospedale dopo alcune chiamate al 911 in cui si chiedeva aiuto per "una persona emotivamente disturbata".