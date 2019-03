Patrizia Bonetti e Aida Yespica: “Ci hanno aggredite alle spalle. C’erano cinque uomini, nessuno ci ha aiutato”

“Nessuno ha fatto nulla”. Lo ripete più volte Patrizia Bonetti, tenendo la mano della sua migliore amica Aida Yespica, ospite a “Domenica Live”, mentre racconta l’aggressione subita in un cinema di Milano. Una rissa nata dal nulla secondo la testimonianza delle due showgirl: “Ce l’avevano con me solo perché ero in coda prima di loro”, racconta Patrizia, ancora visibilmente sotto shock per la violenza subita. Aida invece ha ripreso con lo smartphone le due ragazze che, anche con i caschi, si sono scagliate sulla ex concorrente del Grande Fratello. Le due donne hanno preso di mira Patrizia, strappandole un’intera ciocca di capelli: “Ci vorranno sei mesi perché ricrescano, ma il trauma psicologico è molto più grande del danno fisico”.