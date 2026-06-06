Paolo De Chiesa sul proiettile che gli ha cambiato la vita: "Ho sbagliato a non parlarne subito"

"Ai tempi ero uno studente di medicina e sapevo che da lì a pochi secondi sarei morto. Invece sono rimasto vivo per miracolo. Dal giorno dopo è iniziato il mio calvario, mi sono ammalato e ho perso tanti chili. Non ero più niente" prosegue Paolo De Chiesa. Per oltre cinquant'anni l'ex campione di sci ha custodito questo segreto che ha segnato profondamente la sua vita personale e la sua carriera sportiva: "Ho sbagliato a tenermi questo peso dentro, dovevo parlarne subito e invece ho fatto finta di nulla. Ho portato avanti questa doppia vita dichiarando che stavo abbandonando lo sci per via di un esaurimento nervoso" ha aggiunto.