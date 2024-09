Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, a "Verissimo" il video delle promesse in esclusiva

Durante l'intervista i due hanno raccontato alla padrona di casa di aver rispettato la tradizione, dormendo separati, e prendendosi un momento per sé nelle 24 ore precedenti alle nozze. In particolare, Paolo Ciavarro ha raccontato i momenti passati in quei giorni con la madre, Eleonora Giorgi, affetta da tumore al pancreas, e il sostegno che l'attrice ha dato alla coppia durante e dopo i preparativi delle loro nozze.