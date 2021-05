Paolo Bonolis "discute" con Luca Laurenti e abbandona lo studio di "Avanti un altro"

Anche un battibecco si trasforma in una gag tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. I conduttori di "Avanti un altro", nel corso della puntata di mercoledì 12 maggio, sono stati protagonisti di un acceso e ironico battibecco, che ha portato Bonolis a lasciare momentaneamente lo studio.

Tutto è nato proprio di una frase di Bonolis: "Te devi sta’ zitto. Non ho resistito", ha detto rivolgendosi al collega. Laurenti, dal canto suo, ha replicato lamentandosi del comportamento del conduttore: "Quando io faccio tipo quello che hai fatto te, mi mandi fuori, mi stravolgi la famiglia. Poi quando lo fai tu allora va bene tutto".

"Ha ragione. Ho sbagliato e come penitenza di cotante misfatto, me ne vado", ha dichiarato Bonolis mentra lasciava lo studio del programma, per poi rientrare più avanti tra gli applausi del pubblico.