Paolo Bonolis torna con il suo inimitabile game show "Avanti un altro!"

Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, ritorna per la nona stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv. “Avanti un altro!” va in onda da lunedì 6 gennaio, alle ore 18.45 su Canale 5, con l’immancabile presenza di Luca Laurenti. Come da tradizione, in ogni puntata un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria, in un clima di grande allegria e spensieratezza.