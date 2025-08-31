Logo Tgcom24
Inimitabile game show

Paolo Bonolis torna con le puntate inedite di "Avanti un altro!"

Su Canale 5 dall'1 settembre tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 18.45

31 Ago 2025 - 10:54
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Dall'1 settembre su Canale 5, tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 18.45, torna con puntate inedite "Avanti un altro!". Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti, conduce il preserale più bizzarro della tv. Come da tradizione, un’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto e per tutto per conquistare la vittoria e il montepremi finale fra battute, divertimento e momenti di grande leggerezza. Il surreale “salottino” sarà capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri).

Il cast

 Tra i moltissimi personaggi del cast, la regina del web Laura Cremaschi, la dottoressa Maria Mazza, lo iettatore Franco Pistoni. E poi, gli storici Fitness, XXXL, il Coreografo, Brasile e tanti altri. Come di consueto, la sfida che incorona il campione della puntata sarà tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate.

I personaggi

 Tutti i personaggi di "Avanti un altro!" sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e 'scovati' attraverso migliaia di casting in tutta Italia da Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

Il format

 Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia, Vietnam, Romania. "Avanti un altro" è una produzione RTI realizzata in collaborazione con Endemol Shine Italy.

