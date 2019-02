Paola Di Benedetto e Federico Rossi, l’amore non è finito: "Abbiamo solo litigato, come tutte le coppie"

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono ancora felicemente innamorati. A confessarlo è la modella ed ex Madre Natura di "Ciao Darwin" in un’intervista in studio a “Pomeriggio Cinque”, smentendo le voci sulla separazione dal cantante del gruppo “Benji & Fede”.



“Come accade in tutte le coppie abbiamo litigato, e io come le 13enni lo ho bloccato su Instagram, come i fan hanno notato – spiega l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi – ma l'ho sbloccato poche ore dopo. Lui era a Los Angeles, la lontananza a volte crea problemi”.



Nessuna rottura dunque per i due, insieme da sette mesi. “Ci siamo baciati al primo incontro” racconta ancora sorridente la Di Benedetto.