Pamela Petrarolo incinta a 43 anni, l'ex "Non è la Rai" mostra il pancino

Terzo figlio in arrivo per Pamela Petrarolo , ex ragazzina di "Non è la Rai". La 43enne ha annunciato a "Pomerggio Cinque" la gravidanza e su Instagram ha mostrato il pancino ai follower. Una bella sorpresa, scoperta durante il lockdown. “Il giorno prima di Pasqua sono andata in farmacia. Tutti chiedevano il test di gravidanza”, ha confessato a Barbara d'Urso.

“Noi donne un po’ ce lo sentiamo. Doveva arrivarmi il ciclo e avevo un ritardo, erano quattro o cinque notti che non dormivo. Non lo stavamo cercando anche se lo desideravamo molto. La mia sensazione non mi aveva tradita”, ha concluso emozionata la Petrarolo.

La showgirl ha condiviso la bella notizia con i suoi follower, pubblicando uno scatto del pancino lievitato. “Ci sono cose che non si programmano... Semplicemente accadono... Un po’ come i miracoli. Grazie a tutti per i messaggi di auguri ricevuti...inutile raccontarvi della mia Felicità”, ha commentato a margine della foto facendo il pieno di like e congratulazioni.

