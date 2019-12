Pago a "Verissimo": "Ho aiutato mio padre durante la sua latitanza"

Alla vigilia della sua prossima partecipazione al Grande Fratello Vip 4, il cantante Pago, al secolo Pacifico Settembre, si racconta nel salotto di "Verissimo". Dalla brusca separazione con Serena Enardu, avvenuta durante il reality Temptation Island Vip, passando dall’infanzia fino al rapporto col padre Nicola: "Quando avevo 13 anni, mio padre fu arrestato, lasciandoci in balìa del nulla. Non avevamo più niente, eravamo senza casa", spiega Pago che si lascia andare a una confessione choc: "Mio padre è stato latitante. È dovuto stare un po’ lontano dalla Sardegna perché veniva accusato di ogni cosa". "Perfino un avvocato ci consigliò di farlo scappare. Venne da me a Milano e lo tenni nascosto. È stato un periodo complicato", racconta Pago che poi conclude: "Cercammo anche di farlo trasferire in Costa Rica perché non ne potevamo più, ma aveva talmente voglia di stare a Cagliari che decise pure di morire lì".