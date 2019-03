Pace fatta in tv tra la Clerici e la Isoardi: "Chiuso un cerchio tortuoso"

Pace fatta tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi, dopo i dissapori degli ultimi mesi. A sotterrare una volta per tutte l'ascia di guerra ci ha pensato la storica conduttrice de "La prova del cuoco", che ha sorpreso la collega con un'incursione in diretta tv. Un gesto apprezzato da Elisa, che via social ha commentato: "Il nostro abbraccio chiude un cerchio tortuoso e apre una nuova era costruita su un'amicizia fatta di dialogo, di aiuto e di stima reciproca".

La Isoardi ha quindi implicitamente ammesso che tra loro ci fosse stato qualche rancore in passato, ma adesso è acqua passata. "Un'emozione indescrivibile. Grazie ad Antonella Clerici per questa sorpresa che non è un una semplice 'visita tra colleghe'. Un gesto vale più di mille parole e io oggi ho visto l'intelligenza e la maturità di Antonella" ha ribadito su Instagram.



Felice del chiarimento anche Antonellina, che sui social ha condiviso il momento del caloroso abbraccio dietro i fornelli. "Evviva ora e sempre la #provadelcuoco" ha scritto a margine della foto, ricevendo in poco tempo centinaia di complimenti per il bel gesto.