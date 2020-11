Orietta Berti positiva al coronavirus: "Sono a casa sotto controllo medico"

La cantante e opinionista tv ha poi ricordato ai follower l'importanza delle misure igienico-sanitarie di base: indossate la mascherina, lavatevi spesso le mani e mantenete le distanze. In poche ore Orietta ha ricevuto i messaggi di affetto di moltissimi volti noti dello spettacolo. Tra questi quelli di Giovanni Ciacci, Enzo Miccio, Monica Leofreddi, Paola Saluzzi e Pino Strabioli.

"La positività è stata una doccia fredda" - Al "Resto del Carlino", la Berti ha ammesso di non avere idea di come aver contratto il virus: "Scoprire questa positività è stata proprio una doccia fredda. Sia io che la mia famiglia, ci siamo barricati in casa e siamo sotto controllo medico. Non so come sia accaduto, sono sempre stata attentissima a rispettare tutti i protocolli. Ho sempre indossato la mascherina e tenuto le distanze che occorrono. Avevo fatto tamponi e sierologici. Nel corso dei mesi, il lavoro mi ha dato l’energia per andare avanti, con tutte le precauzioni".

