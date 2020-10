"Ora tocca a te", Beatrice in lacrime attacca Davide

Beatrice non ci sta: è passata da essere la corteggiatrice preferita a una tra le tante. A "Uomini e Donne" la ragazza originaria di Bologna non ha gradito la scelta del tronista Davide che ha preferito svolgere l'esterna con un'altra. "Ho trascorso il mio compleanno aspettando qualcosa che non è mai arrivato". Beatrice si riferisce al fatto che Davide ha lasciato passare il suo compleanno inosservato senza organizzare nulla.

Davide non crede di aver sbagliato, anzi spiega di non aver voluto organizzare niente per un chiaro motivo. La corteggiatrice decide, allora, di tornare al suo posto e rifiuta il ballo proposto dal tronista. "Adesso tocca a te", Beatrice prova a spronare Davide che contrariato le dice di non apprezzare il suo atteggiamento, anche se capisce perché è arrabbiata. Alla fine però la giovane bolognese accetta il ballo e i due sembrano riappacificarsi.