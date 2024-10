OnlyFans, la creator Myriam D'Anna: "OnlyFans mi ha fatto crescere, se prima era un gioco ora è un lavoro"

Myriam spiega come dietro al lavoro di OnlyFans ci sia molto impegno: "Tante persone non lo sanno - dice -. Io sono anche un'influencer. Per essere conosciuti su OnlyFans bisogna essere conosciuti anche sui social, come Instagram. Questo perché altrimenti nessuno ti conosce. Io lavoro tantissimo sui social per convertire i guadagni su OnlyFans. Si investe tempo e anche denaro". E aggiunge: "Molte ragazze giovani iniziano a farlo anche per moda, senza pensarci troppo". E sulle presunte agenzie che sfrutterebbero le ragazze: "Non le conosco personalmente perché lavoro da sola - dice -, ma non faccio fatica a credere che ci sia qualcuno che voglia approfittarsi di molte ragazze per guadagnarci".