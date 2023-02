Oltre il Festival, il progetto di RadioMediaset a Sanremo 2023

Spazio digital e social Oltre il Festival intende porsi come nuovo modello di accoglienza nel corso del Festival di Sanremo, punto d'incontro e di confronto dove addetti ai lavori, artisti, ospiti si incrociano per raccontarsi attraverso le radio, dove trovano spazio le iniziative dei partner e attività digital e social. La social room di Oltre il Festival è il posto dove gli staff delle radio e degli altri partner creano contenuti che vengono poi veicolati on air, online e via social.

Libero accesso al pubblico L'importante novità di quest'anno consiste nell'apertura di un’area del parco di Villa Nobel all’ingresso del pubblico, in modo che le persone possano vedere gli ospiti e assistere alle attività in corso. All'interno del parco infatti è stata allestita una speciale postazione radio dalla quale gli speaker delle radio trasmetteranno in diretta insieme a ospiti e cantanti. Oltre il Festival nasce dalla collaborazione tra RadioMediaset e Consorzio idee itineranti, team di professionisti della creatività e della produzione di eventi.

Settimana ricca di eventi Da lunedì 6 a sabato 11 febbraio negli splendidi saloni interni, nella luminosa veranda e anche nel parco troveranno posto le attività delle emittenti radiofoniche e degli altri sponsor protagonisti con un palinsesto quotidiano ricco di proposte e momenti unici. Dislocati nelle diverse postazioni all’interno della villa, tra il salone al piano terra, la veranda e i salotti al primo piano, nel corso di tutta la giornata i conduttori di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno accoglieranno gli artisti in gara al Festival, ospiti, influencer e con loro chiacchiereranno di attualità, costume, benessere e bellezza con un occhio fisso sul Festival della canzone italiana.

Su Radio 105 ogni giorno Diletta Leotta e Daniele Battaglia condurranno in diretta da Villa Nobel “105 Take Away”, mentre Mariasole Pollio raccoglierà sul posto contributi che andranno ad arricchire i programmi dedicati al Festival di Sanremo. Lo stesso faranno nel corso di tutta la settimana Lucilla Agosti e Giulia Salemi su R101, mentre Fernando Proce trasmetterà in diretta da Villa Nobel il venerdì mattina. Radio Monte Carlo aprirà due finestre sul Festival di Sanremo con i contributi che Tamara Donà, presente a Villa Nobel, prenderà insieme agli artisti.

Gli artisti in gara al Festival e gli ospiti interverranno in diretta su Radio Subasio che ogni giorno aprirà all'interno della sua programmazione alcuni momenti dedicati, così come Radio Norba presente a Sanremo con Veronica Pellegrino e Alan Palmieri. Arianna Bertoncelli e Georgia Passuello saranno a Villa Nobel con Radio Bruno, mentre Linda Pani sarà la conduttrice di Radio Bellla & Monella.

Cliomakeup a Sanremo Protagonista d’eccezione a Villa Nobel, Clio Zammatteo, in arte Cliomakeup, la make-up artist più influente e amata d'Italia, da oltre 10 milioni di follower, videointervisterà ospiti e artisti a bordo di una fiammante auto personalizzata che percorrerà le strade di Sanremo. Lo show on the road, promosso dal brand cosmetico ClioMakeUp, per la prima volta in partnership con RadioMediaset, offrirà, per tutta la durata del Festival di Sanremo 2023, due appuntamenti al giorno ed esclusivi dietro le quinte in cui il mondo della musica si racconterà in un format inedito, all'insegna dell'ironia e della bellezza attraverso un linguaggio semplice, spontaneo e divertente.

La colonna sonora di tutti gli ambienti sarà garantita da una selezione musicale studiata ad hoc dai music designer di UNITED MUSIC, il progetto digital audio di RadioMediaset.