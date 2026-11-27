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Ilary Blasi apre ai follower le porte di "Ok il prezzo è giusto!". A pochi giorni dal debutto, la conduttrice ha pubblicato su Instagram alcune storie dal nuovo studio del programma. Con lei c’era anche il marito Bastian Muller, che ha potuto vedere in anteprima dove Ilary accoglierà i concorrenti. Per il pubblico di Canale 5 l’appuntamento è fissato per lunedì 7 dicembre, quando il gioco a premi tornerà in televisione dopo 25 anni.
Con Bastian dietro le quinte
Per Blasi il debutto alla guida di "Ok il prezzo è giusto!" segna anche un ritorno nella fascia oraria in cui il pubblico aveva imparato a conoscerla come Letterina di "Passaparola".
Ora sarà lei a raccogliere il testimone di Iva Zanicchi e a chiedere ai concorrenti di indovinare il prezzo dei prodotti. Nelle storie condivise sul suo profilo, la conduttrice ha mostrato il suo camerino e alcune aree delle studio che ospiterà il programma: con lei, anche il marito Bastian, come dimostra la ricondivisione di un video tra le sue stories.