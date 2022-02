Offese sessiste di Mammucari a Belen: ecco come nasce una fake news

Dopo la prima puntata della nuova edizione de "Le Iene", in onda mercoledì 9 febbraio su Italia 1, una parte del web ha accusato il nuovo conduttore Teo Mammucari di aver rivolto insulti sessisti a Belen Rodriguez, che lo affianca alla guida del programma.

I due si sono infatti resi protagonisti di un gioco in cui la showgirl ha svelato alcuni dettagli legati ai suoi ex fidanzati e ad alcune celebri donne della televisione. Così, durante le domande di Mammucari, sarebbe stata detta la frase incriminata, che la stessa trasmissione ha voluto chiarire isolando il microfono del conduttore. Un audio che non lascia dubbi e che scagiona definitivamente Mammucari dopo le critiche che lo avevano travolto in questi giorni.