Nuovi mestieri, marito in affitto: "Mi sono reinventato per colpa della crisi"

Per sconfiggere la crisi, dopo essere rimasto senza lavoro, si è rimboccato le maniche inventandosi un mestiere tutto nuovo: il marito in affitto, un servizio che sta letteralmente spopolando. Si tratta del classico tuttofare, in grado di aggiustare ciò che si rompe e fare piccoli lavori in casa.

"Nel 2007, sia io che mio padre avevamo problemi lavorativi e dovevamo reinventarci, così abbiamo creato questa nuova attività", racconta a "Stasera Italia" l’ideatore del servizio Fabio Cerizza che mostra alle telecamere del programma di Rete 4 una sua giornata tipica tra sifoni otturati, ante da sistemare e plafoniere da cambiare. "Siamo i mariti ideali perché quando le mogli chiamano noi ci siamo sempre", scherza Cerizza.