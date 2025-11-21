Al via la nuova edizione de "I viaggi del cuore"

La prima puntata è dedicata al Lazio, tra borghi, aree naturali e itinerari legati alla cucina del territorio. Il viaggio prosegue poi in Puglia, a Noci, con un episodio dedicato a don Tonino Bello, tra masserie, arte contemporanea e i sapori della Murgia. Tra le altre tappe, Comacchio, Vietri e Norcia.



Fede e quotidianità Ogni episodio si conclude con una riflessione evangelica di don Banzato, che invita all’introspezione per ritrovare speranza e forza nelle scelte, come la bellezza di lasciarsi guidare dall’Amore. Un percorso che unisce fede e quotidianità, tradizione e contemporaneità, spiritualità e solidarietà, mostrando come ogni luogo possa diventare “casa del cuore” quando si impara ad amare.