Novanta kg di muscoli: Nataliya Kuznetsova, la donna più muscolosa al mondo

Ha 27 anni e viene dalla Russia, il suo nome è Nataliya Kuznetsova ed è la donna più muscolosa al mondo. I media internazionali hanno detto che la sua somiglianza con Hulk è impressionante e, a giudicare dalle sue misure, pare essere vero: 90 kg di peso per 179 cm di altezza, 76 cm di girovita e 13 anni di allenamenti alle spalle. Nataliya, infatti, lavora per avere il suo fisico tutto muscoli da quando di anni ne aveva 14. In esclusiva a Domenica Live racconta del suo intervento per aumentare il seno: “Con questo sport che faccio non ne avevo tanto, così ho deciso di farmi fare una IV”, ha raccontato a Barbara D’Urso. Durante i suoi 5 allenamenti quotidiani, Nataliya solleva circa 240 kg di pesi. I suoi profili social sono seguiti da 350mila persone che la sostengono e la incoraggiano. “Qui a Milano mi ha accompagnata mio marito”, ha raccontato, aggiungendo che accanto a lui si sente proprio “come una bambina”.