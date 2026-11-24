Nitto ATP Finals: 22,5 milioni di persone raggiunte sulle piattaforme Mediaset
Le partite in diretta, i servizi nei telegiornali, i programmi sportivi e gli aggiornamenti di RadioMediaset hanno accompagnato il torneo giorno dopo giorno, fino alla vittoria di Carlos Alcaraz
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I dati preliminari delle "Nitto ATP Finals" di Torino confermano il buon risultato della copertura crossmediale di Mediaset. Dal 15 al 22 novembre, 22,5 milioni di persone, pari a circa il 39% della popolazione italiana, hanno seguito il torneo attraverso le reti e le piattaforme del Gruppo. Anche senza Jannik Sinner, l’interesse per la competizione è andato oltre le dirette televisive. Su Mediaset Infinity e sulle testate digitali del Gruppo, i contenuti dedicati hanno generato quasi 6 milioni di visualizzazioni video, cui si aggiungono 30 milioni di visualizzazioni sui canali social. Il 35% di chi ha seguito il torneo su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset ha visto anche contenuti on demand.
Le partite in diretta, i servizi nei telegiornali, i programmi sportivi e gli aggiornamenti di RadioMediaset hanno accompagnato il torneo giorno dopo giorno, fino alla vittoria di Carlos Alcaraz. Un racconto distribuito su più mezzi, che ha offerto al pubblico la possibilità di seguire gli incontri, rivederne i momenti chiave e approfondire le storie dei protagonisti. La copertura ha coinvolto le reti e le piattaforme del Gruppo con oltre 30 ore di programmazione e 85 servizi nei telegiornali. Durante gli incontri, ATP+ ha arricchito l’offerta digitale con statistiche in tempo reale e clip dei momenti chiave disponibili pochi istanti dopo il punto. Il racconto editoriale si è esteso anche all’Out of Home, con oltre 300 spazi a Milano, tra Porta Nuova, CityLife e le linee M5 e M4 della metropolitana. Negli otto giorni dell’evento, il palinsesto ha previsto oltre 580mila passaggi complessivi di contenuti dedicati: aggiornamenti ogni 15 minuti sui risultati dei match, il calendario delle partite e l’andamento dei gironi, insieme a clip video di 30 secondi con i principali highlights. Un modo per seguire il torneo anche durante gli spostamenti in città.
Nel complesso, le Finals hanno rappresentato un test positivo per la capacità del sistema crossmediale Mediaset di accompagnare un grande evento sportivo, estendendone il racconto oltre le dirette televisive. Un risultato che dà valore al percorso costruito insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel per far crescere l’attenzione verso il tennis in Italia.