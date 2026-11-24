Le partite in diretta, i servizi nei telegiornali, i programmi sportivi e gli aggiornamenti di RadioMediaset hanno accompagnato il torneo giorno dopo giorno, fino alla vittoria di Carlos Alcaraz. Un racconto distribuito su più mezzi, che ha offerto al pubblico la possibilità di seguire gli incontri, rivederne i momenti chiave e approfondire le storie dei protagonisti. La copertura ha coinvolto le reti e le piattaforme del Gruppo con oltre 30 ore di programmazione e 85 servizi nei telegiornali. Durante gli incontri, ATP+ ha arricchito l’offerta digitale con statistiche in tempo reale e clip dei momenti chiave disponibili pochi istanti dopo il punto. Il racconto editoriale si è esteso anche all’Out of Home, con oltre 300 spazi a Milano, tra Porta Nuova, CityLife e le linee M5 e M4 della metropolitana. Negli otto giorni dell’evento, il palinsesto ha previsto oltre 580mila passaggi complessivi di contenuti dedicati: aggiornamenti ogni 15 minuti sui risultati dei match, il calendario delle partite e l’andamento dei gironi, insieme a clip video di 30 secondi con i principali highlights. Un modo per seguire il torneo anche durante gli spostamenti in città.