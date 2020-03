Nicola Porro a "Stasera Italia": "Ho febbre e tosse, ma sono preoccupato per i miei gentori"

"Ho la febbre a 39 e la tosse che mi dà un po' di affanno, ma ciò che mi preoccupa sono i mie genitori". Nicola Porro è positivo al coronavirus e, in collegamento con "Stasera Italia", aggiorna il pubblico sulle sue condizioni di salute mostrando particolare preoccupazione per i genitori 80enni suoi vicini di casa: "Quella che per me è una brutta influenza pr loro potrebbe essere una terapia intensiva".

"Nelle ultime due settimane, ho limitato le mie attività e cambiato le mie abitudini, nonostante ciò mi sono beccato il virus", spiega il conduttore di "Quarta Repubblica", ormai sospeso fino a data da destinarsi. E sulla situazione di emergenza che sta affrontando il nostro Paese, il giornalista dichiara: "Concentriamoci sui nostri anziani, sono loro che hanno più bisogno".