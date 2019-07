Nell'edizione russa di "Temptation Island" scoppia la lite tra due tentatori

Non solo flirt e tradimenti, ma anche risse in piena regola nell'edizione russa di "T emptation Island ". Due tentatori si sono infatti azzuffati nel resort da sogno, facendo volare sedie e mobili, per colpa di una concorrente su cui avevano messo gli occhi entrambi. A separarli sono intervenuti gli altri provocatori, mentre le fidanzate sono scappate impaurite. Un episodio shock, che però la produzione ha deciso di mostrare comunque ai telespettatori.

Una delle concorrenti del programma decide di eliminare un tentatore, per proseguire l'avventura con un altro. Nel video si vedono i due che parlano e poi lui che se ne va, visibilmente alterato. A questo punto interviene l'altro ragazzo che prova a parlargli in maniera pacata per calmarlo.



La discussione, però, degenera in pochi secondi e i due finiscono a terra avvinghiati, tra sdraio e tavolini che volavano da tutte le parti. Intorno a loro gli altri provocatori cercano di dividerli, ma i bollenti spiriti si placano solo quando cadono in piscina. Non è la prima volta che i concorrenti dell'edizione russa si lasciano prendere la mano. Già lo scorso aprile, infatti, una ragazza tradita picchiò il fidanzato e aggredì la rivale, spogliandola e prendendola per i capelli davanti alla telecamera.