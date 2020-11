Napoli, l’hotel con servizio a luci rosse: “Quello che facciamo è favoreggiamento della prostituzione"

L’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, ha scovato a Napoli un hotel che mette a disposizione dei propri clienti l’offerta di servizi più completa possibile anche a dispetto della legalità. Tra i servizi di questo albergo partenopeo ce n’è infatti uno "a luci rosse" con l’albergatore che promette ai propri clienti di procurargli "accompagnatrici" con cui intrattenersi durante il loro soggiorno. "Ma voi volete una ragazza? In caso posso chiamarla ma devo sapere l’orario", dichiara il portiere dell’hotel ripreso a sua insaputa dalle telecamere del tg satirico.

Una proposta illegale di cui il soggetto in questione è pienamente consapevole. "Quello che sto facendo come regola non si potrebbe fare, si tratta di prostituzione e favoreggiamento", dichiara ancora l’uomo che poi viene messo davanti a fatto compiuto dall’inviato di Striscia giustificandosi con serenità: "Si tratta di favoreggiamento se viene messo in atto, ma in questo caso non è successo nulla".