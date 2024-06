"My Home, My Destiny", parte su Canale 5 la seconda stagione

Nel day-time estivo di Canale 5 arriva la seconda stagione di "My Home, My Destiny". Da lunedì 17 giugno riparte la serie che ha per protagonista Demet Özdemir, la cui partecipazione a "Day Dreamer" l'ha definitivamente lanciata tra le icone dello star-system turco. Özdemir interpreta una donna divisa tra due mondi: quello semplice dell'infanzia e quello lussuoso e ricco di opportunità ricevuto nella famiglia adottiva. Tratto da una storia vera, la serie è l'adattamento televisivo di "Camdaki Kiz", bestseller scritto dalla psicologa Gülseren BudayÕcÕoglu, che ha raccolto in un libro i racconti di una sua paziente.