La seconda stagione

In "My Home My Destiny 2" Sultan cercherà di avvicinare sentimentalmente Nuh a Cemile, infastidendo però quest'ultima. Intanto dopo le minacce di suo padre Faruk propone a Emine di andare a vivere da sola. Benal viene rapita da Serhat e Zeynep si sente in colpa perché la ragazza é fuggita di casa dopo aver avuto una furiosa discussione con lei. Infine, Mehdi arriva in ufficio da Zeynep in maniera inaspettata per dirle che la sente lontanissima. Per lui la loro relazione ha subito un grande scossone da quando ha saputo che presto diventerà padre.