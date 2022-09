Morto Manuel Achille Vallicella, ex tronista di "Uomini e Donne"

Si è spento all'improvviso a 35 anni, a dare la notizia è stato l'amico deejay Enrico Ciriaci. Nel 2016 aveva preso parte al talk dei sentimenti di Maria De Filippi prima nei panni di corteggiatore (di Ludovica Valli ) e poi per un breve periodo è salito sul trono. Non si era mai ripreso dopo la morte dell'adorata mamma nel 2O19.

Non si conoscono ancora le cause della morte, ma dalle prime notizie trapelate dagli amici e sui social pare che Manuel Achille Vallicella si sia tolto la vita.

Per tutti era il "tronista dal cuore d'oro". Non aveva superato la morte della mamma, tanto che il 9 gennaio, giorno del suo 35esimo compleanno, sui social la ricordava così: "E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me".

Manuel Achille Vallicella era nato a Soave, in provincia di Verona e ha sempre avuto la passione per il calcio, ma è dall'età di 15 anni ha svolto la professione di operaio. Manuel si definiva un ragazzo fisicamente e caratterialmente molto lontano dalla perfezione, parlava poco e non gli interessava piacere alle persone. I tatuaggi sono il riflesso di una vita non sempre facile. Ha iniziato a tatuarsi all’età di 16 anni, è diventata per lui una fonte di sfogo e da quel momento non ha più smesso di farlo.

Manuel Achille Vallicella lo abbiamo visto in tv nel 2016 come corteggiatore di Ludovica Valli a "Uomini e Donne", è arrivato fino al giorno della scelta ma non è stato scelto: i due erano stati protagonisti di molte esterne insieme, ma alla fine la tronista gli preferì Fabio Ferrara. L'anno dopo è tornato sul trono, pronto ad innamorarsi davvero. Il suo percorso a "Uomini e Donne "è stato segnato principalmente dalla conoscenza delle quattro corteggiatrici Marika, Fabiana, Carmen e Francesca, ma per problemi personali, il tronista ha comunicato la sua decisione di voler abbandonare il Trono.

"Sono sconvolta, sono senza parole - ha scritto Ludovica Valli sui social - Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci, averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fai buon viaggio".