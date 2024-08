Julian Ortega è figlio d'arte, sua madre è Gloria Muñoz, attrice di cinema e teatro con la quale ha condiviso il set di "Señoras". E' diventato famoso per il ruolo del direttore del ristorante La Cabana nella serie Elite, anche se l'attore ha recitato solo in diversi episodi della prima stagione. Ma Ortega ha recitato in molte serie tv come "4 Estrellas" i cui vestiva i panni del figlio di Ricardo Lasierra (Antonio Resines), in "El Pueblo", interpretando Pirulín e "Cristo y Rey", dove era il giornalista Jesús Mariñas. Tantissimi anche i ruoli a teatro come "Las bicicletas son para el verano" di Luis Olmos, "El señor Ibrahim y las flores del Corán" di Ernesto Caballero e "Avatares de las máscaras" che ha diretto lui stesso.