Morto Jack Zoppi, storico collaboratore delle trasmissioni Mediaset

Jack Zoppi ha lavorato in tantissime trasmissioni Mediaset, da "Da Ok! Il prezzo è giusto" a "Passaparola", da "Le Iene" a "Chi vuol essere Milionario?", "Caduta Libera" e "Live non è la d'Urso", solo per citarne alcune.

Il ricordo di Barbara d'Urso - Su Instagram anche Barbara d'Urso ha voluto ricordare Jack Zoppi con parole commosse e un video che lo riprende al lavoro nelle sue trasmissioni: "Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: 'Ciao Barbara!'… 'Ciao Jack!'… E ti ho lanciato un bacio…".

Poi la D'urso prosegue ricordando i tanti anni di lavoro insieme: "Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite… Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack…".

Il ricordo di Giovalli - "Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi – ha detto il regista Giancarlo Giovalli a TvBlog – Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo. Pochi giorni fa mi aveva detto che mancava poco alla sua meritata pensione. Mi aveva confidato che gli faceva un po’ paura pensare di stare per sempre lontano da quello che era stato per tanto tempo il suo mondo".