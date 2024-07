"Alf" andò in onda per quattro stagioni, dal 1986 al 1990, per un totale di 102 episodi suddivisi in 4 stagioni, per poi essere replicata per anni. La sitcom di culto si ispirò per il soggetto a "E.T. - L’extraterrestre” e seguiva le vicende di un tenero alieno di 229 anni atterrato per caso sulla Terra. Dopo essere precipitato dal pianeta Melmac con la sua navicella sul garage dei Tanners, una tipica famiglia americana, Alf si abitua ben presto ai costumi terrestri, generando una serie di gag e situazioni comiche: è infatti un alieno infantile e pasticcione, un bambinone peloso che ne combina di ogni tipo.