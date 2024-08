Chavez non ha presentato la sua dichiarazione di colpevolezza, cosa che farà con un giudice diverso in un'udienza futura. Al momento rischia fino a 10 anni di carcere, che potrebbero però essere ridotti alla luce del patteggiamento. Oltre a lui, altri due imputati hanno scelto di collaborare con i federali. Si tratta dell'assistente di Matthew, Perry Kenneth Iwamasa (che gli iniettò la dose letale), ed Erik Fleming, che secondo i pubblici ministeri ha aiutato a mediare gli affari per la vendita della ketamina. Diversa la posizione degli altri due imputati, il dottor Salvador Plasencia e Jasveen Sangha, conosciuta come la "regina della ketamina". In tribunale si sono infatti dichiarati non colpevoli.