Si è spenta Raffaella Bragazzi, voce storica di "Ok, il prezzo è giusto!"

L'annuncio via social da Iva Zanicchi, conduttrice del gioco andato in onda su tutte le reti Mediaset: "Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei"
Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto!, è morta all'età di 66 anni. A darne notizia via social è stata Iva Zanicchi, conduttrice del gioco andato in onda prima su Italia Uno, quindi su Rete 4 e poi Canale 5. La sua voce, dal 1983 al 1999, annunciava i premi in palio. "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di 'Ok, il prezzo è giusto!'. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella". Diversi i commenti d'affetto e di dispiacere sotto il post di Zanicchi.
La speaker era nata a La Spezia il 30 giugno 1959. Dopo il suo debutto su Telemontecarlo e Radio Montecarlo, dal 1983 al 1999 diventò presenza fissa della popolare trasmissione. La sua voce, durante il programma televisivo andato in onda fino al 2001, ha accompagnato i concorrenti e gli spettatori nella descrizione degli oggetti per circa quindici anni, a partire dalla prima edizione, fino a quando venne sostituita da Matteo Zanotti. Non sono ancora note le cause della sua scomparsa.