Si è spenta Raffaella Bragazzi, voce storica di "Ok, il prezzo è giusto!"

Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto!, è morta all'età di 66 anni. A darne notizia via social è stata Iva Zanicchi, conduttrice del gioco andato in onda prima su Italia Uno, quindi su Rete 4 e poi Canale 5. La sua voce, dal 1983 al 1999, annunciava i premi in palio. "Ho appreso con dolore della scomparsa di Raffaella, la voce storica di 'Ok, il prezzo è giusto!'. Un ricordo affettuoso e una preghiera per lei. Ciao Raffaella". Diversi i commenti d'affetto e di dispiacere sotto il post di Zanicchi.