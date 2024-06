Juan Darthes de “Il mondo di Patty” condannato per aver violentato la collega Thelma Fardin

Il processo ha preso il via nel 2021 e nel 2023 l'attore è stato assolto in primo grado dalla giustizia brasiliana. In secondo grado, però, Dartthes è stato condannato a sei anni di carcere. L'attore sconterà la pena in regime aperto, significa che resterà libero ma dovrà tornare a dormire in carcere. Dopo aver appreso la notizia della condanna la Fardin (divenuta un simbolo del movimento #MeToo) ha tenuto una conferenza stampa insieme a rappresentanti di Amnesty International. "Dopo aver ascoltato la sentenza che ha ribaltato l’assoluzione dello scorso anno tutto è cambiato. Questo deve essere un messaggio di speranza per tutte quelle persone che ancora subiscono qualche tipo di abuso. Anche se pensano che sia molto difficile, perché la persona da denunciare è molto potente e ha molti strumenti, c'è possibilità di ottenere giustizia", ha dichiarato la donna. "Questo è uno scenario al quale quasi non ero preparata, perché avevo quasi perso la speranza e la fiducia nella giustizia. Anche se oggi il mio caso ha ottenuto giustizia, non è la realtà della maggior parte dei casi. Deve essere comunque un messaggio di speranza per tutte le persone vittime di abusi".